Карлос Пратес: «Мне предлагали поединок по грэпплингу с Царукяном в Армении. Я согласился, но UFC запретили»

UFC запретили Пратесу проводить поединок по грэпплингу с Царукяном.

«Я занимаюсь джиу-джитсу с 16 лет, у меня есть черный пояс. Люди удивятся, когда я использую свои навыки. Мне предлагали поединок по грэпплингу с Арманом Царукяном 30 декабря в Армении. Я согласился, но UFC запретили. Они не хотели этого в отличии от меня», – сказал Пратес.

17 декабря Арман Царукян победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом ACBJJ 20.

30 декабря Царукян проведет схватку по грэпплингу с Шарой Буллетом на турнире Hype FC в Ереване.

