0

Бо Никал и Йоэль Ромеро 11 января проведут схватку по вольной борьбе

Бо Никал и Йоэль Ромеро проведут схватку по вольной борьбе.

Экс-боец UFC Йоэль Ромеро проведет поединок по вольной борьбе с действующий бойцом промоушена Бо Никалом на RAF 5.

Мероприятие состоится в Санрайзе (Флорида, США) в ночь на 11 января. 

Отметим, что главным событием турнира станет схватка Колби Ковингтона и Люка Рокхолда.

Ромеро вызвал Сильву на поединок по боксу: «Я – настоящий мужик. Ему нужно подраться со мной»

Йоэль Ромеро подерется на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на турнире IBA Bare Knuckle

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoЙоэль Ромеро
logoБо Никал
logoMMA
logoUFC
вольная борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Генри Сехудо: «Сайтиев мог бы стать чемпионом UFC в трех весовых категориях. Настолько он был хорош»
13 декабря, 10:25
Бонусы UFC 322: у Моралеса, Пратеса, Сен-Дени и Никала – лучшее выступление вечера
16 ноября, 10:06
UFC 322: Махачев победил Маддалену, Шевченко победила Чжан, Копылов проиграл Родригесу и другие бои
16 ноября, 05:58
Главные новости
Абдель-Азиз – о Топурии: «Ему дали возможность решить семейные проблемы, но он без причины говорит такое о Царукяне, Махачеве и Хабибе. Не уверен, что ему все должно сходить с рук»
сегодня, 08:57
Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»
сегодня, 08:37
Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»
сегодня, 08:03
Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»
сегодня, 07:45
Орловский – о потасовке за кулисами боя Джошуа – Пол: «Я был их жертвой. Доэрти успешно спрятался за своим телохранителем и сбежал»
сегодня, 07:33
Илия Топурия: «Мой бой с Махачевым хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал»
вчера, 18:03
Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба»
вчера, 16:51
Ромеро вызвал Сильву на поединок по боксу: «Я – настоящий мужик. Ему нужно подраться со мной»
вчера, 15:40
Камил Гаджиев: «Победитель боя Пимблетт – Гейджи подерется с Топурией. Царукяну еще годик точно ждать»
вчера, 15:00
Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»
вчера, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото