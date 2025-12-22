Бо Никал и Йоэль Ромеро 11 января проведут схватку по вольной борьбе

Бо Никал и Йоэль Ромеро проведут схватку по вольной борьбе.

Экс-боец UFC Йоэль Ромеро проведет поединок по вольной борьбе с действующий бойцом промоушена Бо Никалом на RAF 5.

Мероприятие состоится в Санрайзе (Флорида, США) в ночь на 11 января.

Отметим, что главным событием турнира станет схватка Колби Ковингтона и Люка Рокхолда.

