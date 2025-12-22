Top Dog 40: реванш Калажокова и Нушкина, Нурмагомедов подерется с Акаимовым и другие бои
27 декабря состоится турнир по кулачным боям Top Dog 40. Событие пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.
В главном событии вечера чемпион легкого дивизиона Кантемир «Ликвидатор» Калажоков (12-0) проведет титульный реванш с Иваном «Мастаком» Нушкиным (9-1).
Другие бой главного карда:
● Яхья Нурмагомедов (7-1) – Тимур «Доктор» Акаимов (6-4);
● Виталий «Эншент» Старых (4-1-2) – Сергей «Кратос» Калинин (4-3);
● Музарин Мизаушев (5-3) – Денис Погодин (5-0);
● Мамед «Мамба» Гусейнов (1-0) – Александр «Гроссмейстер» Сидоренко (6-2);
● Александр Хальзов (2-0) – Алексей «Мельник» Мельников (11-1-6);
● Давид «Пулемет» Оганесян (4-1-3) – Чингиз «Хан» Салбырын (7-1);
● Сослан Медоев (4-1) – Александр «Драго» Шаповалов (3-0);
● Азамат «Каскыр» Еспай (5-2) – Юрий «Конунг» Бухаров (4-3);
● Андрей «Белый» Акимов (1-2) – Георгий «Депутат» Шинкаренко (1-1).
Основной кард начнется около 19:00. Канал UDAR покажет мероприятие в прямом эфире.
