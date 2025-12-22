0

Top Dog 40: реванш Калажокова и Нушкина, Нурмагомедов подерется с Акаимовым и другие бои

27 декабря состоится турнир по кулачным боям Top Dog 40. Событие пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

В главном событии вечера чемпион легкого дивизиона Кантемир «Ликвидатор» Калажоков (12-0) проведет титульный реванш с Иваном «Мастаком» Нушкиным (9-1).

Другие бой главного карда:

● Яхья Нурмагомедов (7-1) – Тимур «Доктор» Акаимов (6-4);

● Виталий «Эншент» Старых (4-1-2) – Сергей «Кратос» Калинин (4-3);

● Музарин Мизаушев (5-3) – Денис Погодин (5-0);

● Мамед «Мамба» Гусейнов (1-0) – Александр «Гроссмейстер» Сидоренко (6-2);

● Александр Хальзов (2-0) – Алексей «Мельник» Мельников (11-1-6);

● Давид «Пулемет» Оганесян (4-1-3) – Чингиз «Хан» Салбырын (7-1);

● Сослан Медоев (4-1) – Александр «Драго» Шаповалов (3-0);

● Азамат «Каскыр» Еспай (5-2) – Юрий «Конунг» Бухаров (4-3);

● Андрей «Белый» Акимов (1-2) – Георгий «Депутат» Шинкаренко (1-1).

Основной кард начнется около 19:00. Канал UDAR покажет мероприятие в прямом эфире.

Качок отсидел 8 лет в тюрьме, тренируясь с бутылками и камнями. Теперь он – звезда кулачных боев

