Топурия: я превосхожу и Царукяна, и Махачева.

Чемпион UFC Илия Топурия считает себя самым сильным бойцом легкого дивизиона.

«Кто сложнее для меня – Махачев или Царукян ? Никто. Самый сложный бой всегда – с самим собой. Чувствую, что превосхожу всех остальных по уровню навыков, знаний, храбрости и смелости. Ощущаю, что лучше и Армана, и Ислама», – сказал Топурия.

Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

