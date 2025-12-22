Рой Джонс: «Если Кроуфорд действительно заканчивает, то лучшим боксером мира назову Усика»

Рой Джонс: Усик – лучший боксер в мире.

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс считает Александра Усика лучшим боксером в мире.

«Прямо сейчас, если Теренс [Кроуфорд] действительно уйдет на пенсию, то лучшим назову Усика. Без сомнения, он сильнейший», – сказал Джонс.

Напомним, на прошлой неделе Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры. В 2017-м американец стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, в 2023-м – абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

