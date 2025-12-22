0

Рой Джонс: «Если Кроуфорд действительно заканчивает, то лучшим боксером мира назову Усика»

Рой Джонс: Усик – лучший боксер в мире.

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс считает Александра Усика лучшим боксером в мире.

«Прямо сейчас, если Теренс [Кроуфорд] действительно уйдет на пенсию, то лучшим назову Усика. Без сомнения, он сильнейший», – сказал Джонс.

Напомним, на прошлой неделе Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры. В 2017-м американец стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, в 2023-м – абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

В Крыму национализировали имущество Александра Усика

Бетербиев – о Кроуфорде: «Стать первым абсолютным чемпионом в трех весовых категориях – такое удается единицам»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hype TV
logoбокс
logoАлександр Усик
logoРой Джонс-младший
logoТеренс Кроуфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Теренс Кроуфорд завершил карьеру в 38 лет. Он ни разу не проигрывал по профи
17 декабря, 07:10
Экс-боец UFC Даррен Тилл выбрал Усика сильнейшим боксером тяжелого веса в истории
16 декабря, 12:10Видео
Деонтей Уайлдер: «Мы действительно ведем переговоры с Усиком. С нетерпением жду боя»
12 декабря, 08:10
Главные новости
Джошуа – о критике после боя с Полом: «Я заслужил это. На месте тренера подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?»
26 минут назад
Top Dog 40: реванш Калажокова и Нушкина, Нурмагомедов подерется с Акаимовым и другие бои
сегодня, 10:53
Бо Никал и Йоэль Ромеро 11 января проведут схватку по вольной борьбе
сегодня, 10:33
Абдель-Азиз – о Топурии: «Ему дали возможность решить семейные проблемы, но он без причины говорит такое о Царукяне, Махачеве и Хабибе. Не уверен, что ему все должно сходить с рук»
сегодня, 08:57
Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»
сегодня, 08:37
Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»
сегодня, 08:03
Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»
сегодня, 07:45
Орловский – о потасовке за кулисами боя Джошуа – Пол: «Я был их жертвой. Доэрти успешно спрятался за своим телохранителем и сбежал»
сегодня, 07:33
Илия Топурия: «Мой бой с Махачевым хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал»
вчера, 18:03
Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба»
вчера, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото