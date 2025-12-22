Двалишвили и Топурия провели спарринг по боксу в Мадриде

Топурия и Двалишвили провели совместную тренировку.

Бойцы UFC с грузинскими корнями Мераб Двалишвили и Илия Топурия встретились в Мадриде и провели совместную тренировку по боксу.

Напомним, Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе. Двалишвили проиграл пояс легчайшего веса в начале декабря, уступив в реванше Петру Яну.

