  Джошуа – о критике после боя с Полом: «Я заслужил это. На месте тренера подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?»
Джошуа – о критике после боя с Полом: «Я заслужил это. На месте тренера подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?»

Джошуа поддержал критику в своей адрес после боя с Полом.

Энтони Джошуа раскритиковал себя после победы над Джейком Полом.

«Я заслужил критику в свой адрес. Мы элитные бойцы. Если бы я был на месте тренера, боец ​​которого провел шесть раундов с Джейком Полом... Завтра же отправил бы его в спортзал, немного поиздевался над ним и сразу же вернулся бы к работе.

Подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?» Но я не могу вернуться в прошлое. Надо отдать Джейку должное, он хорошо справился», – сказал Джошуа.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

Джошуа поддавался Джейку Полу?

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа

