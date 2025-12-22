Джошуа – о критике после боя с Полом: «Я заслужил это. На месте тренера подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?»
Джошуа поддержал критику в своей адрес после боя с Полом.
Энтони Джошуа раскритиковал себя после победы над Джейком Полом.
«Я заслужил критику в свой адрес. Мы элитные бойцы. Если бы я был на месте тренера, боец которого провел шесть раундов с Джейком Полом... Завтра же отправил бы его в спортзал, немного поиздевался над ним и сразу же вернулся бы к работе.
Подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?» Но я не могу вернуться в прошлое. Надо отдать Джейку должное, он хорошо справился», – сказал Джошуа.
Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Джошуа поддавался Джейку Полу?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал talkSPORT Boxing
