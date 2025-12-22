Семерых обвиняемых в избиении боксера Дмитрия Двали отправили в тюрьму. Им вынесли приговоры за хулиганство

В Феодосии вынесли приговор по уголовному делу, связанным с нападением на Двали.

Феодосийский городской суд признал виновными семерых местных жителей по уголовному делу, связанному с избиением члена сборной России по боксу Дмитрия Двали .

«Судом установлено, что группа молодых людей летом 2024-го в городе Феодосия в ночное время, используя малозначительный повод, нанесла ранее незнакомому мужчине множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы.

Член сборной России по боксу и другие прохожие попытались прекратить противоправные действия, однако также получили телесные повреждения. Осужденные были задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В конце июля 2024-го Двали пострадал в драке в Феодосии. Сообщалось, что боксер заступился за мальчика, которого избивала толпа. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», суд арестовал девятерых участников драки.

Изначально было арестовано девять подозреваемых и возбуждены уголовные дела по формулировке «покушение на убийство». Позже двоих отпустили под домашний арест. В отношении семи обвиняемых вынесены приговоры за хулиганство.

