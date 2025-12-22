  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Семерых обвиняемых в избиении боксера Дмитрия Двали отправили в тюрьму. Им вынесли приговоры за хулиганство
0

Семерых обвиняемых в избиении боксера Дмитрия Двали отправили в тюрьму. Им вынесли приговоры за хулиганство

В Феодосии вынесли приговор по уголовному делу, связанным с нападением на Двали.

Феодосийский городской суд признал виновными семерых местных жителей по уголовному делу, связанному с избиением члена сборной России по боксу Дмитрия Двали.

«Судом установлено, что группа молодых людей летом 2024-го в городе Феодосия в ночное время, используя малозначительный повод, нанесла ранее незнакомому мужчине множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы.

Член сборной России по боксу и другие прохожие попытались прекратить противоправные действия, однако также получили телесные повреждения. Осужденные были задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В конце июля 2024-го Двали пострадал в драке в Феодосии. Сообщалось, что боксер заступился за мальчика, которого избивала толпа. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», суд арестовал девятерых участников драки.

Изначально было арестовано девять подозреваемых и возбуждены уголовные дела по формулировке «покушение на убийство». Позже двоих отпустили под домашний арест. В отношении семи обвиняемых вынесены приговоры за хулиганство.

Новые детали в деле чемпиона Европы, который чуть не потерял глаз в драке. Возможно, был конфликт в клубе

Суд в Крыму отправил девятерых обвиняемых в нападении на боксера Двали под арест до 29 сентября

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал прокуратуры Республики Крым
Дмитрий Двали
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Кто-то рассчитывал, что Джейк победит? Об этом можно только мечтать»
сегодня, 15:18
Рой Джонс: «Если Кроуфорд действительно заканчивает, то лучшим боксером мира назову Усика»
сегодня, 12:38
Джошуа – о критике после боя с Полом: «Я заслужил это. На месте тренера подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?»
сегодня, 12:15
Главные новости
Двалишвили и Топурия провели спарринг по боксу в Мадриде
сегодня, 17:57Видео
Карлос Пратес: «Мне предлагали поединок по грэпплингу с Царукяном в Армении. Я согласился, но UFC запретили»
сегодня, 15:49
Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Кто-то рассчитывал, что Джейк победит? Об этом можно только мечтать»
сегодня, 15:18
Илия Топурия: «Кто сложнее для меня – Махачев или Царукян? Никто. Чувствую, что превосхожу всех по уровню навыков, знаний, храбрости и смелости»
сегодня, 13:22
Рой Джонс: «Если Кроуфорд действительно заканчивает, то лучшим боксером мира назову Усика»
сегодня, 12:38
Джошуа – о критике после боя с Полом: «Я заслужил это. На месте тренера подумал бы: «Как ты позволил этому парню выиграть в шести раундах? Ты сошел с ума?»
сегодня, 12:15
Top Dog 40: реванш Калажокова и Нушкина, Нурмагомедов подерется с Акаимовым и другие бои
сегодня, 10:53
Бо Никал и Йоэль Ромеро 11 января проведут схватку по вольной борьбе
сегодня, 10:33
Абдель-Азиз – о Топурии: «Ему дали возможность решить семейные проблемы, но он без причины говорит такое о Царукяне, Махачеве и Хабибе. Не уверен, что ему все должно сходить с рук»
сегодня, 08:57
Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»
сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото