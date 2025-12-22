Абдель-Азиз – о Топурии: «Ему дали возможность решить семейные проблемы, но он без причины говорит такое о Царукяне, Махачеве и Хабибе. Не уверен, что ему все должно сходить с рук»

Али Абдель-Азиз прокомментировал скандальное интервью Илии Топурии.

Менеджер нескольких оссийских бойцов UFC Али Абдель-Азиз высказался об интервью чемпиона легкого дивизиона Илии Топурии .

«Я немного запутался. Все дают этому парню свободу и уважение, чтобы решить семейные проблемы. Так и должно быть. Но потом он выходит, говоря о Хабибе Нурмагомедове , Исламе Махачеве , Армане Царукяне ... без причины. И он даже не дерется. Не уверен, что ему все должно сходить с рук», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Напомним, вчера вышло интервью Топурии, в котором он обвинил Махачева в отказе от поединка с ним и жестко высказался о Царукяне.

Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»

Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»