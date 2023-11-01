Царукян – о поединке с Дариушем: «Противостояние между молодым волком и старым»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян высказался о бое с Бенеилом Дариушем.

«Счастлив, что теперь у меня есть дата и цель. Я лучший среди перспективных бойцов нашего дивизиона. Бенеил провел больше 20 боев в UFC, у него много опыта. Поэтому наш поединок – это противостояние между молодым волком и старым.

Я долго ждал этого момента. Вызывал бойцов, входящих в первую пятерку рейтинга, но не мог получить соперника. Но теперь у меня появилась возможность подраться с парнем из топ-5, я это заслужил. Докажу, что имею право находиться в рейтинге. Докажу, что могу быть чемпионом», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Поединок между Царукяном и Дариушем пройдет в ночь на 3 декабря и возглавит UFC Fight Night 233.

Царукян – о следующем поединке: «Соперник из топ-5 рейтинга»

Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GaasJT
Че, оборотни драться будут?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Еще один волчара 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий