Царукян – о поединке с Дариушем: «Противостояние между молодым волком и старым»

Арман Царукян высказался о бое с Бенеилом Дариушем.

«Счастлив, что теперь у меня есть дата и цель. Я лучший среди перспективных бойцов нашего дивизиона. Бенеил провел больше 20 боев в UFC, у него много опыта. Поэтому наш поединок – это противостояние между молодым волком и старым.

Я долго ждал этого момента. Вызывал бойцов, входящих в первую пятерку рейтинга, но не мог получить соперника. Но теперь у меня появилась возможность подраться с парнем из топ-5, я это заслужил. Докажу, что имею право находиться в рейтинге. Докажу, что могу быть чемпионом», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Поединок между Царукяном и пройдет в ночь на 3 декабря и возглавит UFC Fight Night 233.

Царукян – о следующем поединке: «Соперник из топ-5 рейтинга»

Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»