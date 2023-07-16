Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»

Арман Царукян рассказал о желании переехать в США.

«Мне нравится Лос-Анджелес, нравится Майами. Я остался в США, потому что хочу как можно скорее подраться. Надеюсь, смогу выступить уже через несколько месяцев.

Переезд в Америку? Если UFC изменит мой контракт, то я точно сделаю это. Сейчас мне едва хватает на жизнь, я даже не откладываю.

Но если мой контракт изменится, а мне станут хорошо платить – я тут же переберусь в США», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Мне трудно найти соперника, но есть парень, готовый драться со всеми. Его зовут Бенеил Дариуш»

Царукян – о TUF: «Команда Конора проиграла все бои. Он должен связаться со мной – я пришлю ему молодых русских киллеров»