Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал о желании переехать в США.

«Мне нравится Лос-Анджелес, нравится Майами. Я остался в США, потому что хочу как можно скорее подраться. Надеюсь, смогу выступить уже через несколько месяцев.

Переезд в Америку? Если UFC изменит мой контракт, то я точно сделаю это. Сейчас мне едва хватает на жизнь, я даже не откладываю.

Но если мой контракт изменится, а мне станут хорошо платить – я тут же переберусь в США», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Мне трудно найти соперника, но есть парень, готовый драться со всеми. Его зовут Бенеил Дариуш»

Царукян – о TUF: «Команда Конора проиграла все бои. Он должен связаться со мной – я пришлю ему молодых русских киллеров»

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8 комментариев

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oka79410
если такой боец, как тсарукян еле сводит концы с концами...
что тогда говорить про других?
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Rodbert
Он вроде в ТОП 15 помойму входит, а живет не в США и ему еле хватает. Что уж говорить об остальных, ufc для них скорее очень дорогое и затратное хобби, чем работа.
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Перстень Уэстбрука
а кто остался в самой Армении? Азербайджане?
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z3yjyzh29x
Ответ clockworkorange
Армяне, как и евреи, разбрелись по всему миру. У них нет чувства родины.
Ты лучше почитай историю и поймёшь почему конкретно армяне разбрелись по всему миру
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