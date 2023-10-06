Дариуш принял бой с Царукяном на UFC 296 (журналист Люк Томас)
Бенеил Дариуш подерется с Арманом Царукяном.
Об этом сообщает журналист CBS Sports Люк Томас, ссылающийся на разговор с Дариушем.
По информации инсайдера, бой должен состояться в главном карде UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).
Царукян идет на серии из двух побед после проигрыша Матеушу Гамроту. Дариуш в последний раз дрался в июне 2023 года, проиграв техническим нокаутом Чарльзу Оливейре.
Царукян – о Хукере: «Он мне не интересен. Когда доходит до дела, он всегда включает заднюю»
Комментарии