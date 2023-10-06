Дариуш принял бой с Царукяном на UFC 296 (журналист Люк Томас)

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян Бенеил Дариуш Матеуш Гамрот UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш подерется с Арманом Царукяном.

Об этом сообщает журналист CBS Sports Люк Томас, ссылающийся на разговор с Дариушем.

По информации инсайдера, бой должен состояться в главном карде UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

Царукян идет на серии из двух побед после проигрыша Матеушу Гамроту. Дариуш в последний раз дрался в июне 2023 года, проиграв техническим нокаутом Чарльзу Оливейре.

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