Дариуш принял бой с Царукяном на UFC 296 (журналист Люк Томас)

Бенеил Дариуш подерется с Арманом Царукяном.

Об этом сообщает журналист CBS Sports Люк Томас, ссылающийся на разговор с .

По информации инсайдера, бой должен состояться в главном карде 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

Царукян идет на серии из двух побед после проигрыша . Дариуш в последний раз дрался в июне 2023 года, проиграв техническим нокаутом .

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