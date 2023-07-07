Арман Царукян может провести бой против Бенеила Дариуша

Теги UFC MMA Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Грант Доусон считает, что Арман Царукян подерется с Бенеилом Дариушем.

«Мне кажется, что Дариуш подерется с Арманом. Не знаю, подписан ли уже контракт, но я слышал, что этот бой находится в разработке», – сказал боец UFC и спарринг-партнер Царукяна Грант Доусон.

В последний раз Дариуш дрался в июне, когда проиграл Чарльзу Оливейре нокаутом. Царукян идет на серии из двух побед.

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3 комментария

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Давид Кочинян
Один из немногих боев, который может продвинуть Армана в претендентской гонке. А Хукер пусть себеподобных ноунеймов клянчит у UFC.
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mario-romario
Хороший был бой, думаю они подходят друг другу
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Aram Ambarsumyan
Ответ Давид Кочинян
Один из немногих боев, который может продвинуть Армана в претендентской гонке. А Хукер пусть себеподобных ноунеймов клянчит у UFC.
Тёрнер не ноунейм!!!
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