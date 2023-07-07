Арман Царукян может провести бой против Бенеила Дариуша

Грант Доусон считает, что Арман Царукян подерется с Бенеилом Дариушем.

«Мне кажется, что Дариуш подерется с . Не знаю, подписан ли уже контракт, но я слышал, что этот бой находится в разработке», – сказал боец и спарринг-партнер Царукяна Грант Доусон.

В последний раз дрался в июне, когда проиграл нокаутом. Царукян идет на серии из двух побед.

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