Арман Царукян может провести бой против Бенеила Дариуша
Грант Доусон считает, что Арман Царукян подерется с Бенеилом Дариушем.
«Мне кажется, что Дариуш подерется с Арманом. Не знаю, подписан ли уже контракт, но я слышал, что этот бой находится в разработке», – сказал боец UFC и спарринг-партнер Царукяна Грант Доусон.
В последний раз Дариуш дрался в июне, когда проиграл Чарльзу Оливейре нокаутом. Царукян идет на серии из двух побед.
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