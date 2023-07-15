Арман Царукян: «Мне трудно найти соперника, но есть парень, готовый драться со всеми. Его зовут Бенеил Дариуш»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что планирует подраться с Бенеилом Дариушем.

«Мне трудно найти соперника. Но у нас в дивизионе есть один парень, который готов драться со всеми – Бенеил Дариуш. Посмотрим. Возможно, что UFC подарит нам этот бой. В нем есть смысл.

Я мог бы подраться с любым парнем из первой пятерки – просто назовите имя, и я соглашусь. В UFC это знают. Я могу победить всех, поэтому не боюсь любого соперника.

Мы с Дариушем можем подраться. Думаю, что этот бой состоится. Я знаю его лично, и мы когда-то тренировались вместе. Он классный парень, – заявил боец UFC Арман Царукян.

Царукян – Махачеву: «Пришло время для реванша»

Царукян – о TUF: «Команда Конора проиграла все бои. Он должен связаться со мной – я пришлю ему молодых русских киллеров»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто Космос
А что, этот бой разве не 100% будет?
Странно. Писали ж на днях… вилами по воде что ли??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий