Арман Царукян: «Мне трудно найти соперника, но есть парень, готовый драться со всеми. Его зовут Бенеил Дариуш»

Арман Царукян заявил, что планирует подраться с Бенеилом Дариушем.

«Мне трудно найти соперника. Но у нас в дивизионе есть один парень, который готов драться со всеми – Бенеил Дариуш. Посмотрим. Возможно, что UFC подарит нам этот бой. В нем есть смысл.

Я мог бы подраться с любым парнем из первой пятерки – просто назовите имя, и я соглашусь. В UFC это знают. Я могу победить всех, поэтому не боюсь любого соперника.

Мы с Дариушем можем подраться. Думаю, что этот бой состоится. Я знаю его лично, и мы когда-то тренировались вместе. Он классный парень, – заявил боец UFC Арман Царукян.

Царукян – Махачеву: «Пришло время для реванша»

Царукян – о TUF: «Команда Конора проиграла все бои. Он должен связаться со мной – я пришлю ему молодых русских киллеров»