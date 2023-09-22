Царукян – о следующем поединке: «Соперник из топ-5 рейтинга»

Арман Царукян сообщил, что подерется с бойцом из топ-5 рейтинга UFC.

«Следующий бой будет с кем-то из топ-5. В данный момент я не могу разглашать его имя, но уже подтверждается дата и соперник.

Я знаю, кто это будет, но пока не могу сказать, кто именно. Но однозначно он из топ-5», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Ранее появилась информация, что на турнире UFC 294 Царукян может подраться с .

Арман Царукян: «Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов»

Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»