Шон О’Мэлли раскритиковал менеджера Сэндхагена: «Зачем им бой с Умаром? Он даже в топ-15 не входит»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли выступил с критикой в адрес менеджера Кори Сэндхагена.

«Кто занимается карьерой Кори? Что они делают? Зачем им бой с Умаром? Он даже в топ-15 не входит.

Можно ведь было подождать Мераба [Двалишвили]. У него громкое имя, он находится на первой строчке рейтинга. Можно было подраться с ним, хотя и он очень сложный соперник.

Кое-кто принял решение, не подумав головой. Некоторые люди просто подчиняются руководству и делают все, что им прикажут.

Если у тебя есть возможность подраться с Мерабом, зачем соглашаться на бой с Умаром? Плохой менеджмент», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

Умар Нурмагомедов занимает 11-ю строчку рейтинга лучших бойцов легчайшего дивизиона. Он идет на серии из четырех побед в UFC.

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15 комментариев

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космонавт на дереве
на каком там месте был Шон когда дрался с Петром? он даже в 10тку не входил насколько я помню
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Ussaev M
Умар идёт за твоей головой.
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Timurbai
Хорошо , конечно , что они согласились на такой бой. Но объективно глупое решение менеджмента, солидарен с Шугой.
+10
-2
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Kanan Jarrus
эти слова сахарка - что-то среднее между мышлением очкошника и мышлением китайца
а кори - респект, если бой состоится: получит первым титульник, когда умар станет чемпионом. сахарок будет в пролете
+14
-13
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el_gato
Ответ космонавт на дереве
на каком там месте был Шон когда дрался с Петром? он даже в 10тку не входил насколько я помню
так о том и речь - менеджер шона сделал свою работу хорошо, а менеджер кори - хз
у умара громкое имя, и в случае победы сэндхэген останется в гонке, а вот поражение максимально затуманит его перспективы
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maaRuLOVE
Шон думал даже после проигрыша Стрелингу получить бой за вакантный пояс с Доемзастрелингомшвили. А тут после победы над Кори Умар вклинится в борьбу . Шкурный интерес . Ничего больше
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Посторонним В
Похоже, паренек до сих пор не восстановился от трепки, заданной ему Яном, если не в курсе, что Умар уже залетел в рейтинг.
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OKUZ
Пудель 🐩 занервничал
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James Bong
Сахарок боится что в случае победу Умара ему придется с ним биться и он проиграет
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besik
Забавно это слышать от крашеной кудряшки, которая сам был в жо мира когда дрался с Яном
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Abu Ibrahim
Ответ Kanan Jarrus
эти слова сахарка - что-то среднее между мышлением очкошника и мышлением китайца а кори - респект, если бой состоится: получит первым титульник, когда умар станет чемпионом. сахарок будет в пролете
любой захочет подраться с популярным сахарком,думаю Умар не так глуп чтоб отталкиваться от каких то обид , это же бизнес .
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mqh9pzrxgf
Ответ Abu Ibrahim
любой захочет подраться с популярным сахарком,думаю Умар не так глуп чтоб отталкиваться от каких то обид , это же бизнес .
Это просто сахарок хочет пояс возможный подержать чуть дольше чем 1-2 боя, ибо Умар это машина которую не остановить сейчас, а сахарок даже в случае победы над алджо, в чем я сомневаюсь, в бою против Умара будет вытирать канвас стирая свои татухи и развязывая дреды
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bek siberian
Ответ Kanan Jarrus
эти слова сахарка - что-то среднее между мышлением очкошника и мышлением китайца а кори - респект, если бой состоится: получит первым титульник, когда умар станет чемпионом. сахарок будет в пролете
Какого ещё китайца?
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