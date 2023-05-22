Шон О’Мэлли раскритиковал менеджера Сэндхагена: «Зачем им бой с Умаром? Он даже в топ-15 не входит»
Шон О’Мэлли выступил с критикой в адрес менеджера Кори Сэндхагена.
«Кто занимается карьерой Кори? Что они делают? Зачем им бой с Умаром? Он даже в топ-15 не входит.
Можно ведь было подождать Мераба [Двалишвили]. У него громкое имя, он находится на первой строчке рейтинга. Можно было подраться с ним, хотя и он очень сложный соперник.
Кое-кто принял решение, не подумав головой. Некоторые люди просто подчиняются руководству и делают все, что им прикажут.
Если у тебя есть возможность подраться с Мерабом, зачем соглашаться на бой с Умаром? Плохой менеджмент», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.
Умар Нурмагомедов занимает 11-ю строчку рейтинга лучших бойцов легчайшего дивизиона. Он идет на серии из четырех побед в UFC.
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а кори - респект, если бой состоится: получит первым титульник, когда умар станет чемпионом. сахарок будет в пролете
у умара громкое имя, и в случае победы сэндхэген останется в гонке, а вот поражение максимально затуманит его перспективы