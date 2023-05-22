Шон О’Мэлли раскритиковал менеджера Сэндхагена: «Зачем им бой с Умаром? Он даже в топ-15 не входит»

Шон О’Мэлли выступил с критикой в адрес менеджера Кори Сэндхагена.

«Кто занимается карьерой Кори? Что они делают? Зачем им бой с Умаром? Он даже в топ-15 не входит.

Можно ведь было подождать [Двалишвили]. У него громкое имя, он находится на первой строчке рейтинга. Можно было подраться с ним, хотя и он очень сложный соперник.

Кое-кто принял решение, не подумав головой. Некоторые люди просто подчиняются руководству и делают все, что им прикажут.

Если у тебя есть возможность подраться с Мерабом, зачем соглашаться на бой с Умаром? Плохой менеджмент», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

занимает 11-ю строчку рейтинга лучших бойцов легчайшего дивизиона. Он идет на серии из четырех побед в .

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