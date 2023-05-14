Уайт – о будущем Фигейредо: «Сначала он говорит «да», потом говорит «нет», а затем объявляет о переходе в другой вес»
Дана Уайт рассказал о планах Дейвисона Фигейредо на легчайший вес.
«Знаете, это охренительный вопрос. Сначала он сказал какому-то парню «нет». Затем вчера я снова услышал «да».
А теперь он говорит, что переходит в легчайший вес. Так что кто их нахрен поймет? Вот с такой безумным дерьмом мы имеем дело ежедневно», – сказал Дана Уайт.
Последний раз Дейвисон Фигейредо дрался в январе 2023 года, уступив титул в наилегчайшем весе Брэндону Морено. После этого бразилец объявил о переходе в легчайший дивизион.
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