Петр Ян вернется в октагон не раньше конца 2023 года (ТАСС)

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Петр Ян еще не знает имени следующего соперника.

Об этом ТАСС рассказал источник в команде топового бойца легчайшего веса UFC. Ян не проведет бой раньше декабря 2023 года.

Ян – бывший чемпион UFC в категории до 61 кг. Петр утратил титул, проиграв дисквалификацией Алджамейну Стерлингу. После этого Ян победил Кори Сэндхэгена, а затем уступил трижды подряд Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»

Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»

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3 комментария

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Михаил Fishing
Из этих трёх проигрышей Яна, только два реальных, и то на 100% только Мерабу. А Омейли он вообще выиграл, но лысый тянул его за уши в титульник поэтому Яна засудили откровенно.
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Pavel Nikolaev
Ответ Михаил Fishing
Из этих трёх проигрышей Яна, только два реальных, и то на 100% только Мерабу. А Омейли он вообще выиграл, но лысый тянул его за уши в титульник поэтому Яна засудили откровенно.
Да, только Мерабу, зато последний и вчистую
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