Петр Ян вернется в октагон не раньше конца 2023 года (ТАСС)

Петр Ян еще не знает имени следующего соперника.

Об этом ТАСС рассказал источник в команде топового бойца легчайшего веса . Ян не проведет бой раньше декабря 2023 года.

Ян – бывший чемпион UFC в категории до 61 кг. Петр утратил титул, проиграв дисквалификацией Алджамейну Стерлингу. После этого Ян победил , а затем уступил трижды подряд , О’Мэлли и .

Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»

Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»