Петр Ян вернется в октагон не раньше конца 2023 года (ТАСС)
Петр Ян еще не знает имени следующего соперника.
Об этом ТАСС рассказал источник в команде топового бойца легчайшего веса UFC. Ян не проведет бой раньше декабря 2023 года.
Ян – бывший чемпион UFC в категории до 61 кг. Петр утратил титул, проиграв дисквалификацией Алджамейну Стерлингу. После этого Ян победил Кори Сэндхэгена, а затем уступил трижды подряд Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.
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