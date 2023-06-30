Фигейредо обратился к Цукербергу: «Помогу тебе отправить эту ракету обратно в космос»

Дейвисон Фигейредо предложил Марку Цукербергу совместные тренировки.

«Цукерберг может рассчитывать на мою помощь в подготовке к бою. Подтянем маражоарскую борьбу. Я помогу тебе отправить эту ракету обратно в космос.

Назови место и время – я буду там», – написал экс-чемпион UFC Дейвисон Фигейредо в соцсетях, опубликовав скриншот переписки с бизнесменом.

Ранее стало известно, что поединок между Цукербергом и Илоном Маском может пройти в Колизее.

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