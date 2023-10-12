Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг высказался в защиту Оливейры после отмены боя с Махачевым.

Пользователь соцсетей осудил Чарльза Оливейру за отказ от боя с Исламом Махачевым, напомнив о случае Генри Сехудо, который дрался с Алджамейном Стерлингом с сечкой над глазом.

«У всех бойцов бывают травмы или проблемы. Некоторые серьезнее, чем другие. Это сумасшедшая точка зрения.

Как вы думаете, разумно/умно ли драться с большой сечкой, которую поставили за несколько дней до боя?» – написал в ответ бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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6 комментариев

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inmotion
Неразумно жестко спарринговаться без экипа за 10 дней до боя.
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j30
сечку можно и специально сделать
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СвинопаС
Чарли не хотел драться у арабов и не скрывал этого. Пусть теперь года полтора ждет очередного титульного шанса.
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Мага осторожный
Ответ Джавез Тилл
Представляю скулеж местных если бы слетел Махачев или Чимаев...
пока только ты это делаешь))
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sanek maloi
Ответ Джавез Тилл
Представляю скулеж местных если бы слетел Махачев или Чимаев...
Представляй дальше))) а должен радоваться как никогда, на замену выходят бойцы на коротком уведомлении не готовящиеся под соперников, чисто за огромный чек от шейхов. Волк после операции, дочка родилась, говорит праздновал, прибухивал, чего он там натренировал в это время, вообще непонятно. Усман, после двух поражений и в новом весе, не тренированный под Чимаева. Мозги включи, может вашим как раз повезло, чем выходить с подготовившимися под них соперниками, а не которые за неделю выходят и за чеком.
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