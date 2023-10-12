Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»

Алджамейн Стерлинг высказался в защиту Оливейры после отмены боя с Махачевым.

Пользователь соцсетей осудил за отказ от боя с , напомнив о случае , который дрался с с сечкой над глазом.

«У всех бойцов бывают травмы или проблемы. Некоторые серьезнее, чем другие. Это сумасшедшая точка зрения.

Как вы думаете, разумно/умно ли драться с большой сечкой, которую поставили за несколько дней до боя?» – написал в ответ бывший чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?