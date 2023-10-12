Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»
Алджамейн Стерлинг высказался в защиту Оливейры после отмены боя с Махачевым.
Пользователь соцсетей осудил Чарльза Оливейру за отказ от боя с Исламом Махачевым, напомнив о случае Генри Сехудо, который дрался с Алджамейном Стерлингом с сечкой над глазом.
«У всех бойцов бывают травмы или проблемы. Некоторые серьезнее, чем другие. Это сумасшедшая точка зрения.
Как вы думаете, разумно/умно ли драться с большой сечкой, которую поставили за несколько дней до боя?» – написал в ответ бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
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