Сехудо – о бое Фьюри и Нганну: «Величайший апсет в истории. Фрэнсис – чемпион мира по боксу!»
Генри Сехудо назвал Нганну чемпионом мира по боксу после боя с Фьюри.
«Величайший апсет в истории боевых видов спорта. Фрэнсис Нганну только что стал новым чемпионом мира по боксу!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, в котором чемпион WBC в тяжелом весе выиграл раздельным решением судей.
Тайсон Фьюри: «Я выиграл. Вот, что это было. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»
5 комментариев