Сехудо – о бое Фьюри и Нганну: «Величайший апсет в истории. Фрэнсис – чемпион мира по боксу!»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо назвал Нганну чемпионом мира по боксу после боя с Фьюри.

«Величайший апсет в истории боевых видов спорта. Фрэнсис Нганну только что стал новым чемпионом мира по боксу!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, в котором чемпион WBC в тяжелом весе выиграл раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри: «Я выиграл. Вот, что это было. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»

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5 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
Фрэнсис пошёл против системы в ЮФС и оказался в выигрыше,молодец, все говорили что больше трёх раундов он не выдержить
+6
0
+6
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Arty Novikoff
И заодно по шахматам
+2
-2
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Proper Chels
Чемпион мира по боксу в не титульном 10 раундовом представлении, ой бою.
+1
-1
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Прогноз Черданцева
Ответ Azamat Abdukadyroff
Фрэнсис пошёл против системы в ЮФС и оказался в выигрыше,молодец, все говорили что больше трёх раундов он не выдержить
Если Шейхам надо будет и ты Фьюри сможешь в нокдаун отправить, но будет более неказисто выглядить.
+3
-3
0
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