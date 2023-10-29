Сехудо – о бое Фьюри и Нганну: «Величайший апсет в истории. Фрэнсис – чемпион мира по боксу!»

Генри Сехудо назвал Нганну чемпионом мира по боксу после боя с Фьюри.

«Величайший апсет в истории боевых видов спорта. только что стал новым чемпионом мира по боксу!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел поединок между и Фрэнсисом Нганну, в котором чемпион WBC в тяжелом весе выиграл раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри: «Я выиграл. Вот, что это было. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»