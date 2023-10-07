Эдди Хирн: «Думаю, что Нганну и Усик заработают по $30 млн за бои с Фьюри. Тайсону достанется $150 млн»

Эдди Хирн назвал примерные гонорары Нганну и Усика за поединки с Фьюри.

«Что я думаю о будущих гонорарах Тайсона Фьюри? Вероятнее всего, они распределятся так: 30 млн Нганну и 70 млн Фьюри, 30 млн Усику и 80 млн Фьюри. Если будет реванш, то Тайсон заработает еще больше денег.

Сейчас это легкие деньги для Фьюри, который устроил себе прощальный тур», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»

Эдди Хирн: «Я слышал, что в контракте прописано два поединка между Фьюри и Усиком»