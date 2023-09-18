Тайсон Фьюри: «Джошуа – огромный мешок, которого нокаутировали три раза. Он мне не интересен»

Тайсон Фьюри заявил, что ему неинтересен бой с Энтони Джошуа.

«Мне на самом деле все равно, что говорит Энтони Джошуа. На мой взгляд, он просто мешок. Это всего лишь один огромный мешок, которого нокаутировали три раза.

Энтони потерпел три поражения. Он уже не в моей лиге. Это бой, о котором я даже не вспоминаю. Он мне не интересен, его уже лишили девственности. Его дважды отлупил Усик, помимо толстяка Руиса.

Я подерусь с Нганну. Это парень в расцвете сил, который был чемпионом и имеет нокаутирующий удар», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри – о тренировках Майка Тайсона с Нганну: «Человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне. Это грустно»

Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS