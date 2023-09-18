Тайсон Фьюри: «Джошуа – огромный мешок, которого нокаутировали три раза. Он мне не интересен»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что ему неинтересен бой с Энтони Джошуа.

«Мне на самом деле все равно, что говорит Энтони Джошуа. На мой взгляд, он просто мешок. Это всего лишь один огромный мешок, которого нокаутировали три раза.

Энтони потерпел три поражения. Он уже не в моей лиге. Это бой, о котором я даже не вспоминаю. Он мне не интересен, его уже лишили девственности. Его дважды отлупил Усик, помимо толстяка Руиса.

Я подерусь с Нганну. Это парень в расцвете сил, который был чемпионом и имеет нокаутирующий удар», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри – о тренировках Майка Тайсона с Нганну: «Человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне. Это грустно»

Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
Ответ Aibek Mak
А Нганну тогда кто?
девственник
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
А Нганну тогда кто?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий