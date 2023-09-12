Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн верит, что Энтони Джошуа сможет стать абсолютным чемпионом мира.

«Я – главный фанат Энтони Джошуа. Можете считать, что я заблуждаюсь, но он нокаутирует Деонтея Уайлдера, а потом вырубит Тайсона Фьюри.

Энтони станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а затем мы уйдем в закат», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Мы согласовали условия для поединка Джошуа и Уайлдера. Ждем контракт и обсуждаем место»

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3 комментария

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факты про футбол
"И тут неожиданно я проснулся"- добавил Эдди Хирн
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Олег Щёголев
Причем, в одном бою против двоих.
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pam pam
Хирн такими комментариями может добить менталку Джошуа
0
0
0
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