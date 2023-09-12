Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»

Эдди Хирн верит, что Энтони Джошуа сможет стать абсолютным чемпионом мира.

«Я – главный фанат . Можете считать, что я заблуждаюсь, но он нокаутирует , а потом вырубит .

Энтони станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а затем мы уйдем в закат», – сказал промоутер .

Эдди Хирн: «Мы согласовали условия для поединка Джошуа и Уайлдера. Ждем контракт и обсуждаем место»

Джон Терри встретился с Энтони Джошуа: «Какой же он крутой»

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