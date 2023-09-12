Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»
Эдди Хирн верит, что Энтони Джошуа сможет стать абсолютным чемпионом мира.
«Я – главный фанат Энтони Джошуа. Можете считать, что я заблуждаюсь, но он нокаутирует Деонтея Уайлдера, а потом вырубит Тайсона Фьюри.
Энтони станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а затем мы уйдем в закат», – сказал промоутер Эдди Хирн.
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