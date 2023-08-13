Джошуа заявил, что тащит тяжелый вес бокса, Хирн согласился: «Фьюри дерется с парнем, который никогда не боксировал»

Эдди Хирн согласился с Энтони Джошуа, заявившим, что тащит тяжелый вес бокса.

«Тайсон Фьюри сразится с парнем из ММА, который никогда раньше не проводил боксерских поединков.

Так что он не так уж много делает для тяжелого дивизиона, не так ли?» – сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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