Джошуа заявил, что тащит тяжелый вес бокса, Хирн согласился: «Фьюри дерется с парнем, который никогда не боксировал»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн согласился с Энтони Джошуа, заявившим, что тащит тяжелый вес бокса.

«Тайсон Фьюри сразится с парнем из ММА, который никогда раньше не проводил боксерских поединков.

Так что он не так уж много делает для тяжелого дивизиона, не так ли?» – сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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4 комментария

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Johnny Walker
Джошуа дерётся с ветераном Финской войны. Фьюри с чемпионом мира, и он боксировал, когда бой проходил в стойке в 8-угольнике.
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