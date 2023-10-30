Виктория Дудакова: «Хабиб всегда будет выше Махачева»

Виктория Дудакова оценила перспективы Ислама Махачева в UFC.

«Ислам хочет попробовать что-то новое, чтобы, возможно, его не равняли с Хабибом, так как он всегда будет выше. Сколько он сделал для спорта, как его поднял бой с Конором! Возможно, Ислам хочет попробовать себя в полусреднем весе. Может быть, ему это удастся, если Эдвардс останется чемпионом.

Не знаю, захочет ли Леон с ним драться, но Ислам его пройдет. Колби? Он тоже уже возрастной боец. В каком-то плане это конкурентный бой, но непонятно, когда он состоится. Ковингтон дерется в лучшем случае раз в год, но не факт, что через три месяца или через полгода он выйдет на бой с Махачевым. Вряд ли», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

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