Виктория Дудакова: «Хабиб всегда будет выше Махачева»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова оценила перспективы Ислама Махачева в UFC.

«Ислам хочет попробовать что-то новое, чтобы, возможно, его не равняли с Хабибом, так как он всегда будет выше. Сколько он сделал для спорта, как его поднял бой с Конором! Возможно, Ислам хочет попробовать себя в полусреднем весе. Может быть, ему это удастся, если Эдвардс останется чемпионом.

Не знаю, захочет ли Леон с ним драться, но Ислам его пройдет. Колби? Он тоже уже возрастной боец. В каком-то плане это конкурентный бой, но непонятно, когда он состоится. Ковингтон дерется в лучшем случае раз в год, но не факт, что через три месяца или через полгода он выйдет на бой с Махачевым. Вряд ли», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

Гейджи считает, что Махачев для него удобнее, чем Нурмагомедов: «Хабиб – устрашающий, а Ислам не тот боец»

Шлеменко считает, что Махачев никогда не превзойдет Нурмагомедова: «Хабиб шел впереди и протоптал дорогу для Ислама»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Politruk
У Ислама ещё нет такого хайпового противостояния как было у Хабиба, но если Ислам возьмёт ещё один титул, то, конечно, превзойдёт Хабиба.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Может я чего-то не понимаю, но что именно великого сделал Хабиби для спорта? То что Цыплёнка задушил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Маевских
по факту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gum
Википедия пишет что они одинакового роста 1.78
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сандалов
и жирнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skytent1
Ответ Politruk
У Ислама ещё нет такого хайпового противостояния как было у Хабиба, но если Ислам возьмёт ещё один титул, то, конечно, превзойдёт Хабиба.
полностью согласен, самое удивительное что Хабиб в 31 год завершил , а Махачеву 32 и он не планирует заканчивать, конечно он превзойдет его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий