Конор про Хабиба: «Самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы ему пощечину»
Ирландский боец Конор Макгрегор высказался относительно возможного реванша с Хабибом Нурмагомедовым.
«На самом деле, знаете, я не хочу драться с этим вонючим мешком, есть бои и получше. Но пусть будет известно, что этот парень – самый большой ссыкун в истории боев.
Подумайте, какой масштаб имел бы наш реванш. Ты просто красавец! Отец дал бы тебе пощечину, 100%», – написал Конор.
В 2018-м Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»
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