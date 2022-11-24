Конор про Хабиба: «Самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы ему пощечину»

Ирландский боец высказался относительно возможного реванша с .

«На самом деле, знаете, я не хочу драться с этим вонючим мешком, есть бои и получше. Но пусть будет известно, что этот парень – самый большой ссыкун в истории боев.

Подумайте, какой масштаб имел бы наш реванш. Ты просто красавец! Отец дал бы тебе пощечину, 100%», – написал Конор.

В 2018-м Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»

Скотт Кокер: «Усман Нурмагомедов – наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти»