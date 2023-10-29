Костя Цзю: «Фьюри просто недооценил Нганну. Но с Усиком ему будет намного сложнее»

Костя Цзю не считает, что Тайсон Фьюри опозорил бокс в бою с Фрэнсисом Нганну.

«Я больше придерживаюсь мнения, что Фьюри просто недооценил соперника и не подготовился к этому бою должным образом. Не скажу, что своим выступлением британец опозорил бокс. Но с Усиком ему будет намного сложнее», – заявил экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

Тайсон Фьюри: «Нганну опаснее Усика – он обладает нокаутирующим ударом»

Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать»