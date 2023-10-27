«После боя перейдем к следующему шагу». Менеджер Усика – о приезде на поединок Фьюри и Нганну

Теги Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Менеджер Усика назвал возможным анонс боя Фьюри и Усика.

«С божьей помощью, Александр вот-вот приземлится. Он будет на бое Нганну и Фьюри, конечно.

Стоит ли ожидать какого-то анонса? Мы ничего не ожидаем. Если что-то случится, на то будут причины.

Мы тут в том числе не без причины, и все эти причины знают. Мы анонсируем большой бой. Усик будет здесь. На 99,9% мы знаем, как закончится бой Фьюри и Нганну.

Но мы подождем, и после окончания поединка мы официально можем перейти к следующему шагу», – сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

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