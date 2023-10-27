Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Александр Усик попросил Нганну беречь в Фьюри во время их боя в Эр-Рияде.

«Фрэнсис, будь осторожнее с Тайсоном. Он мне нужен на ринге 23 декабря», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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6 комментариев

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S.Laposter
🤣
смешно и по доброму))))
надеюсь оба поединка состоятся и будут интересными
здоровья бойцам
+10
-4
+6
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BVB 09
Спортс,там Усик сегодня ВНЖ в Испании получил)
0
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Мерседес-Бендзь
Тупые шутки типичного средневеса.
+6
-6
0
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Борис _____
Ответ Нету Нету
Я один думаю Нганну нокаутирует Фьюри ???
Да, конечно)
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