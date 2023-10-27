Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»

Александр Усик попросил Нганну беречь в Фьюри во время их боя в Эр-Рияде.

«Фрэнсис, будь осторожнее с Тайсоном. Он мне нужен на ринге 23 декабря», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу .

Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский поединок между и .

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Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»