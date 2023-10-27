Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»
Александр Усик попросил Нганну беречь в Фьюри во время их боя в Эр-Рияде.
«Фрэнсис, будь осторожнее с Тайсоном. Он мне нужен на ринге 23 декабря», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
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смешно и по доброму))))
надеюсь оба поединка состоятся и будут интересными
здоровья бойцам