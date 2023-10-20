Тайсон Фьюри: «Нганну опаснее Усика – он обладает нокаутирующим ударом»

Тайсон Фьюри считает, что Фрэнсис Нганну опаснее, чем Александр Усик.

«Люди обсуждают бой за звание абсолютного чемпиона мира. Это круто, но мой следующий соперник намного опаснее Усика.

крупнее, сильнее, мощнее, а еще он обладает нокаутирующим ударом. Усик не причиняет людям урон, когда бьет их», – сказал чемпион мира по боксу .

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