Тайсон Фьюри: «Нганну опаснее Усика – он обладает нокаутирующим ударом»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри считает, что Фрэнсис Нганну опаснее, чем Александр Усик.

«Люди обсуждают бой за звание абсолютного чемпиона мира. Это круто, но мой следующий соперник намного опаснее Усика.

Фрэнсис крупнее, сильнее, мощнее, а еще он обладает нокаутирующим ударом. Усик не причиняет людям урон, когда бьет их», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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2 комментария

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<<Amstel Trigun>>
Ну, у Нганну есть только один недостаток)) он не боксёр)
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+2
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RS919
Народ любит наступать на одни и те же грабли. Мэя с Конором мало 😏
0
0
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