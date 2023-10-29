Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать»
Александр Усик настаивает, чтобы поединок с Тайсоном Фьюри состоялся 23 декабря.
«Дядя Фрэнк делает какие-то подлянки. У нас подписан контракт, в котором говорится, что бой состоится 23 декабря. Пусть Фьюри сначала освободит титул, а потом идет отдыхать…
Тайсон, мы должны драться 23 декабря. Увидимся на ринге. Я тебя люблю», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Бой Фьюри и Усика не состоится в декабре. Поединок пройдет в конце января или феврале
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