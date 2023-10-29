Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик настаивает, чтобы поединок с Тайсоном Фьюри состоялся 23 декабря.

«Дядя Фрэнк делает какие-то подлянки. У нас подписан контракт, в котором говорится, что бой состоится 23 декабря. Пусть Фьюри сначала освободит титул, а потом идет отдыхать…

Тайсон, мы должны драться 23 декабря. Увидимся на ринге. Я тебя люблю», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Бой Фьюри и Усика не состоится в декабре. Поединок пройдет в конце января или феврале

Уоррен – о бое Фьюри и Усика: «Крупнейшее боксерское событие века»

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6 комментариев

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Петя Петров
Правильно и логично
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Dmitry Nizovtsev
Вот да. Это как иметь жёсткий дедлайн на основной работе, а потом сгонять на дискотеку в Дубай и затем перезвонить начальнику — «Петрович, сдвигаем, но тут такое дело, ты ж понимаешь».
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S-tolm
Опять нгану придется лупить очередную боксёрскую примадонну, в лице усика?))) Но тут нужно быть осторожнее, у усика яйца прямо из грудной клетки растут!))) По факту проиграли оба, один слил Дюбуа, второй Нгану, обоих вытянули за уши для получения финансовой прибыли.
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pups1
Вообще усик лицемерный свин и это факт и точка . На украинськой мове воно розмовляе, рубашки ублюдские плзорные носит со стихами про москалей 🤦‍♂️
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