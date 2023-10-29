Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «Это самый большой поединок в мире. И вы увидите его в Саудовской Аравии»

Фрэнк Уоррен рассказал об условиях проведения боя Фьюри и Усика.

«Не думаю, что сейчас мы объявим дату. Бой нужен. Он состоится. Оба бойца этого хотят. Вопрос только в дате. У Тайсона рассечение, поэтому не стоит говорить о дате, пока у него травма – посмотрим, как пройдет восстановление.

Это самый большой бой в мире. Все хотят его увидеть – и увидят его здесь, в Саудовской Аравии, в Riyad Season, где он побьет рекорды кассовых сборов», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой между и должен состояться 23 декабря.

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