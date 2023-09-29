Уоррен – о бое Фьюри и Усика: «Крупнейшее боксерское событие века»

Фрэнк Уоррен верит, что бой между Фьюри и Усиком станет крупнейшим событием века.

«Очень рад, что контракт наконец-то подписан. Это самый большой бой, который только можно организовать.

Бойцы тяжелого веса всегда будоражили воображение фанатов, и я не сомневаюсь, что этот поединок станет крупнейшим боксерским событием века.

С нетерпением жду момента, когда Тайсон вернет себе три чемпионских пояса – он никогда не терял их на ринге», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Усиком состоится в Саудовской Аравии. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.

Нганну отреагировал на анонс поединка Фьюри и Усика: «Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались»

Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок пройдет в декабре или январе