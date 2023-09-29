Уоррен – о бое Фьюри и Усика: «Крупнейшее боксерское событие века»
Фрэнк Уоррен верит, что бой между Фьюри и Усиком станет крупнейшим событием века.
«Очень рад, что контракт наконец-то подписан. Это самый большой бой, который только можно организовать.
Бойцы тяжелого веса всегда будоражили воображение фанатов, и я не сомневаюсь, что этот поединок станет крупнейшим боксерским событием века.
С нетерпением жду момента, когда Тайсон вернет себе три чемпионских пояса – он никогда не терял их на ринге», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Усиком состоится в Саудовской Аравии. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.
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Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок пройдет в декабре или январе
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