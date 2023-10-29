Бой Фьюри и Усика не состоится в декабре. Поединок пройдет в конце января или феврале

Промоутер Тайсона Фьюри заявил о переносе боя с Александром Усиком.

«Бой с Усиком состоится, но не 23 декабря. Думать, что поединок может пройти в этот день – безумие.

Фьюри 35 лет, и он только что прошел 12-недельный тренировочный лагерь, который закончился 10-раундовым поединком. Ему нужен перерыв вместе со своей семьей, ему нужно переключиться, и мы объявим дату, когда будем готовы. Бой подписан. Он состоится. Это произойдет в начале следующего года – в конце января или феврале. Все будет зависеть от Тайсона.

Тайсон сказал, что готов драться в декабре, но я должен защитить его от самого себя. Это моя работа», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «Это самый большой поединок в мире. И вы увидите его в Саудовской Аравии»

Уоррен – о бое Фьюри и Усика: «Крупнейшее боксерское событие века»