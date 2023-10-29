Бой Фьюри и Усика не состоится в декабре. Поединок пройдет в конце января или феврале

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутер Тайсона Фьюри заявил о переносе боя с Александром Усиком.

«Бой с Усиком состоится, но не 23 декабря. Думать, что поединок может пройти в этот день – безумие.

Фьюри 35 лет, и он только что прошел 12-недельный тренировочный лагерь, который закончился 10-раундовым поединком. Ему нужен перерыв вместе со своей семьей, ему нужно переключиться, и мы объявим дату, когда будем готовы. Бой подписан. Он состоится. Это произойдет в начале следующего года – в конце января или феврале. Все будет зависеть от Тайсона.

Тайсон сказал, что готов драться в декабре, но я должен защитить его от самого себя. Это моя работа», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «Это самый большой поединок в мире. И вы увидите его в Саудовской Аравии»

Уоррен – о бое Фьюри и Усика: «Крупнейшее боксерское событие века»

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15 комментариев

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Олег Акимов
Засомневался в себе после боя с Нгану? Был похож на мешок.
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Владислав Никонов
Глядя на Фьюри вчера стыдно его ставить даже рядом с легендами вроде Али, Тайсона, Льюиса и т.д.
Даже рядом с В.Кличко.
+14
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Montenegro Serbian
Вот что мне нравилось в боксе 80-90 и даже 2000-х.....дрались чаще.
Потом пошло удлинение сроков между боями. Не очень прикольно.
Щас пока соберутся устроить титульник, пока всё обговорят, согласуют, подпишут, пока бойцы подготовку и лагерь пройдут....уже и особого желания ждать и смотреть нет.
Тем более супертяжей, где и по-настоящему топовых бойцов то почти не осталось.
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Антоша
Лучше бы про 12-недельный лагерь не говорил. Ещё больше унизил цыгана
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Melnikov1968
Началось.
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Мари Хуан
так только ж недавно договорились и контракт подписал зная что будет бой с Нгану.
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Roman R
не будет этого боя
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Ват-сон
чисто так, между прочим... если бы Усик по такой причине просил бы перенести бой, то такое началось бы...)))
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Непристойное предложение
Фьюри только на днях говорил, что контракт подписан и если усик не выйдет в ринг в конце декабря, то его засудят)) но если Фьюри не выйдет-его, конечно, судить не будут. это же другое))
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skytent1
12 недельный лагерь? он 12 недель бухал наверно , как будто с бодуна вышел
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Mihei4
Конечно, устанешь тут. Почти три часа ждать выход в ринг, пока на сцене кто-то ногами машет, потом еще 10 раундов боксировать, интервью, душ, ужин, короче сутки)
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Ceasus
Ответ Олег Акимов
Засомневался в себе после боя с Нгану? Был похож на мешок.
Он и был мешком, на форму его гляньте. Он как будто опять на белого пони подсел и на фастфуд. Разтренированный и размотивированный. Но смешнее него люди, которые считают стероидного негра лучше как боксера.
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tRIFF
Ответ Владислав Никонов
Глядя на Фьюри вчера стыдно его ставить даже рядом с легендами вроде Али, Тайсона, Льюиса и т.д. Даже рядом с В.Кличко.
Они оба В.

Какой из них?
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hh88_88
Ответ Roman R
не будет этого боя
Да уже неинтересно даже.
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