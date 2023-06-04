Уоррен – об Усике: «Не надо делать из Фьюри жадину. Единственная цель Усика – получить много денег в Саудовской Аравии»
Фрэнк Уоррен обвинил Александра Усика в нежелании драться с Тайсоном Фьюри.
«Я уже давно говорю, что единственная цель Алексендра Усика – получить много денег в Саудовской Аравии. Я не виню его за это.
Но не надо после этого говорить, что Тайсон Фьюри – жадный человек. Именно по этой причине Александр не хотел драться с Фьюри в Великобритании», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.
Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого крутого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»
1 комментарий