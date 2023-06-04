Уоррен – об Усике: «Не надо делать из Фьюри жадину. Единственная цель Усика – получить много денег в Саудовской Аравии»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен обвинил Александра Усика в нежелании драться с Тайсоном Фьюри.

«Я уже давно говорю, что единственная цель Алексендра Усика – получить много денег в Саудовской Аравии. Я не виню его за это.

Но не надо после этого говорить, что Тайсон Фьюри – жадный человек. Именно по этой причине Александр не хотел драться с Фьюри в Великобритании», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого крутого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
А че только про деньги? Драться с боксером у него дома априори проигрышный вариант. Там и поддержка, и судьи всегда будут несправедливы. Поэтому это все отмазки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий