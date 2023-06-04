Уоррен – об Усике: «Не надо делать из Фьюри жадину. Единственная цель Усика – получить много денег в Саудовской Аравии»

Фрэнк Уоррен обвинил Александра Усика в нежелании драться с Тайсоном Фьюри.

«Я уже давно говорю, что единственная цель Алексендра Усика – получить много денег в Саудовской Аравии. Я не виню его за это.

Но не надо после этого говорить, что Тайсон Фьюри – жадный человек. Именно по этой причине не хотел драться с Фьюри в Великобритании», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

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