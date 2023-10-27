Стрикленд – о бое Фьюри и Нганну: «Фрэнсис уничтожил бы Тайсона в реальной драке»
Шон Стрикленд высказался о бое между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
«Для ясности: Фрэнсис Нганноу уничтожил бы Тайсона Фьюри в реальной драке», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся по правилам бокса.
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Но бой то боксу