Стрикленд – о бое Фьюри и Нганну: «Фрэнсис уничтожил бы Тайсона в реальной драке»

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Шон Стрикленд Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд высказался о бое между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Для ясности: Фрэнсис Нганноу уничтожил бы Тайсона Фьюри в реальной драке», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся по правилам бокса.

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14 комментариев

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Jason Williams
Для ясности : Фрэнсиса Нганну бы застрелили копы))
+46
-5
+41
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Александр Степанов
К чему вот эти фразы?
А я уничтожил бы Тайсона в дартсе)
Но бой то боксу
+18
-2
+16
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Zagashtok
Фьюри - это элитнейший боксёр. Любой боец ММА по сравнению с ним - это полуфабрикат.
+10
-3
+7
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Костя Кот
я бы уничтожил Тайсона по бегу
+5
0
+5
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Isa Babaev
Ответ Timur Gabdullin
Разве что привязанного на месте Фьюри и то только если бы Нганну дали кислородный баллон, иначе даже 10 метров могут стать непроходимым расстоянием для мистера - после трёх ударов дышу как после марафона.
Он 5 раундов по 5 минут дрался с Ганом и дышал нормально
+6
-1
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Большой Сэми
Я бы тоже завалил Фьюри и Нганну в уличной драке. Потому что у меня был бы пистолет, и что теперь с этого? Уличная драка на то уличная, что правил нет. А мы тут говорим о реальном спорте
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-1
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Ринат Башмаков
😂😂😂😂😂Стриклэнд как ребёнок
+2
-1
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Proper Chels
Ответ Александр Степанов
К чему вот эти фразы? А я уничтожил бы Тайсона в дартсе) Но бой то боксу
Майка? Не факт, он хорошо играет в дартс, поищи на ютубе))
+2
-1
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Александр Степанов
Ответ Proper Chels
Майка? Не факт, он хорошо играет в дартс, поищи на ютубе))
Ну конкуренцию точно составлю, не зря первый взрослый получал)
+1
0
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