Стрикленд – о бое Фьюри и Нганну: «Фрэнсис уничтожил бы Тайсона в реальной драке»

Шон Стрикленд высказался о бое между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Для ясности: Фрэнсис Нганноу уничтожил бы Тайсона Фьюри в реальной драке», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся по правилам бокса.

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