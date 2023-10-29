Конор Макгрегор: «Дикий бой. Фьюри не причинил боли Нганну»

Конор Макгрегор поделился эмоциями от поединка Фьюри – Нганну.

«Дикий бой. Тайсон не причинил ему боли!

Нганну нанес прекрасный удар, попав Фьюри в затылок. Тайсон – крутой мужик. У него крепкий подбородок. И, Господи, до чего же силен Нганну.

Бокс в тяжелом весе – это захватывает, особенно возле ринга!» – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Сехудо – о бое Фьюри и Нганну: «Величайший апсет в истории. Фрэнсис – чемпион мира по боксу!»

Фрэнсис Нганну: «Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались»