Конор Макгрегор: «Дикий бой. Фьюри не причинил боли Нганну»

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри Конор Макгрегор бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поделился эмоциями от поединка Фьюри – Нганну.

«Дикий бой. Тайсон не причинил ему боли!

Нганну нанес прекрасный удар, попав Фьюри в затылок. Тайсон – крутой мужик. У него крепкий подбородок. И, Господи, до чего же силен Нганну.

Бокс в тяжелом весе – это захватывает, особенно возле ринга!» – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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3 комментария

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OldCityFan
Нганну приятно всех удивил, жаль что в ММА его бой с Джонсом не увидели
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