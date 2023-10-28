Адесанья поставил $20 тысяч на победу Нганну в поединке с Фьюри

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Исраэль Адесанья Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья поставил $20 тысяч на победу Нганну в поединке с Фьюри.

Адесанья сделал две ставки:

1) $15 тысяч на победу Фрэнсиса Нганну. Коэффициент 8.2. Возможный выигрыш: $123 тысячи.

2) $5 тысяч на досрочную победу Нганну. Коэффициент 10. Возможный выигрыш: $50 тысяч.

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1 комментарий

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Makhasamatman Buch
8,2 на победу Нганну?! Это грабёж
Тут как минимум 82 должно быть
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