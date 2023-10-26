Джо Роган – об уходе USADA из UFC: «Это не из-за Макгрегора. Они тестировали бойцов в 6:30 утра в день взвешивания»

Джо Роган назвал причину расставания UFC и USADA.

«USADA сказали, что уходят из-за Конора, потому что хотели вернуть без тестирования. Они на это намекали, но это не соответствует действительности. Конор вернулся в пул и сдал два теста, так что они не правы.

Проблема в том, что они будили бойцов в 6:30 утра в день ######## [чертового] взвешивания. Они занимались безумными вещами, чтобы получить пробы в день боя», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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