«Я не слежу за спортом, но слежу за величием». Адесанья встретился с Роналду и Эминемом

Исраэль Адесанья встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Экс-чемпион UFC прилетел в Эр-Рияд, чтобы поддержать Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я не слежу за спортом, но слежу за величием», – прокомментировал встречу с португальцем Адесанья.

Между спортсменами состоялся небольшой разговор. Исраэль удивился, насколько Роналду высокий и пообещал посетить один из матчей «Аль-Насра». Португалец поблагодарил Адесанью и поинтересовался состоянием Алекса Волкановски, зная, что они тесно общаются.

Помимо Криштиану, новозеландец встретился с легендарным рэпером Эминемом.

Адесанья встретился с Биволом в Эр-Рияде

Адесанья считает, что Уокер нокаутирует Анкалаева: «Это неожиданное мнение, но я сумасшедший»