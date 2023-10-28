«Я не слежу за спортом, но слежу за величием». Адесанья встретился с Роналду и Эминемом

Теги Криштиану Роналду UFC MMA Аль-Наср Эр-Рияд Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Экс-чемпион UFC прилетел в Эр-Рияд, чтобы поддержать Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я не слежу за спортом, но слежу за величием», – прокомментировал встречу с португальцем Адесанья.

Между спортсменами состоялся небольшой разговор. Исраэль удивился, насколько Роналду высокий и пообещал посетить один из матчей «Аль-Насра». Португалец поблагодарил Адесанью и поинтересовался состоянием Алекса Волкановски, зная, что они тесно общаются.

Помимо Криштиану, новозеландец встретился с легендарным рэпером Эминемом.

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17 комментариев

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Ложный Латераль
Встретился с двумя, которые стали великими вопреки общему мнению. Один поднялся будучи белым среди чёрных. А другому пришлось работать в три раза лучше, что бы убеждать многих, кто хейтил его из за его характера. Оба примеры для молодых.
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Нейтральный критик
Глор, короче.
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Квадратное личико
Ответ Zed_patriot
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Бро, понимаю, в целом твою мотивацию, но сравнивать Слима и ПолДоллара... 🤦🏻‍♂️
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Илья Мурашов
Удивился насколько высокий Роналду? Может, он на носки встал, чтобы ниже него не казаться
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Dexter Morgan
Просто Боги в своём деле.
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Leganessi
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Ну не хасбика же выбирать. У этого парня есть мозги.
Роналду божил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах.

Аргентинский хасбик сходу опозорился в фермер и бургер лигах. Весь его пиар построен на липовых ЗМ и 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ. Рон же везде божил 20 лет и доказал что он самый совершенный футболист в истории.

Месси это мышонок , хоть усритесь , но факт остается фактом.
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Blaumerc
"один поднялся будучи белым среди чёрных. А другому пришлось работать в три раза лучше, что бы убеждать многих, кто хейтил его из за характера"

его характер всё всё равно хейтят, и будут хейтить. пусть хоть в тридцать раз лучше будет работать.
к человеческим качествам это не имеет никакого отношения.
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Zed_patriot
Ответ Илья Мурашов
Удивился насколько высокий Роналду? Может, он на носки встал, чтобы ниже него не казаться
Кринж всегда на цыпочки встает, чтобы выше казаться, комплексы
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Фанат футбола 777
Две легенды, два уникальных человека
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Олег Ринкевич
на втором фото охранник Роналду так злобно смотрит на Иззи, будто про*бал из-за него ставку
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Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
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Даже тут приплёл. Как вы это делать умудряетесь?
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Zed_patriot
Ответ Квадратное личико
Бро, понимаю, в целом твою мотивацию, но сравнивать Слима и ПолДоллара... 🤦🏻‍♂️
вот и я про тоже, Эминем это чемпион мира среди рэперов, но а Кринж тут причём?
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Zed_patriot
Ответ Leganessi
Ну не хасбика же выбирать. У этого парня есть мозги. Роналду божил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Аргентинский хасбик сходу опозорился в фермер и бургер лигах. Весь его пиар построен на липовых ЗМ и 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ. Рон же везде божил 20 лет и доказал что он самый совершенный футболист в истории. Месси это мышонок , хоть усритесь , но факт остается фактом.
Почему тогда у "самого совершенного футболиста в истории" 3 жалких гола в плей-офф крупных турниров за сборную за 20+ матчей? 🤔
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Zed_patriot
Почему тогда у "самого совершенного футболиста в истории" 3 жалких гола в плей-офф крупных турниров за сборную за 20+ матчей? 🤔
Потому что Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Месси 18 голов
Хасбик даже не футболист в сравнении с Королем. Просто пыль).
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Zed_patriot
Ответ Leganessi
Потому что Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 голов Хасбик даже не футболист в сравнении с Королем. Просто пыль).
всё слился, Эдер лучший игрок сборной Португалии в 21 веке признай. Кринж мусорный статист, не более
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