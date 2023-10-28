«Я не слежу за спортом, но слежу за величием». Адесанья встретился с Роналду и Эминемом
Исраэль Адесанья встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Экс-чемпион UFC прилетел в Эр-Рияд, чтобы поддержать Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке с Тайсоном Фьюри.
«Я не слежу за спортом, но слежу за величием», – прокомментировал встречу с португальцем Адесанья.
Между спортсменами состоялся небольшой разговор. Исраэль удивился, насколько Роналду высокий и пообещал посетить один из матчей «Аль-Насра». Португалец поблагодарил Адесанью и поинтересовался состоянием Алекса Волкановски, зная, что они тесно общаются.
Помимо Криштиану, новозеландец встретился с легендарным рэпером Эминемом.
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Роналду божил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах.
Аргентинский хасбик сходу опозорился в фермер и бургер лигах. Весь его пиар построен на липовых ЗМ и 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ. Рон же везде божил 20 лет и доказал что он самый совершенный футболист в истории.
Месси это мышонок , хоть усритесь , но факт остается фактом.
его характер всё всё равно хейтят, и будут хейтить. пусть хоть в тридцать раз лучше будет работать.
к человеческим качествам это не имеет никакого отношения.
Роналду 47 голов
Месси 18 голов
Хасбик даже не футболист в сравнении с Королем. Просто пыль).