Конор Макгрегор: «Планирую вернуться в апреле. UFC хочет бой с Чендлером»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Планирую вернуться в апреле. Я бы хотел раньше, но если быть честным и реалистичным перед моими поклонниками, то мне нужно потренироваться и привести себя в форму. Это можно сделать к апрелю.

Мне не дают зарабатывать на жизнь почти три года. Понимаете? Я пережил через многое. Просто сообщите мне дату боя.

Готов драться с любым. Но похоже, что UFC хочет поединок с Чендлером. Мне все равно, я не буду отказываться», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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2 комментария

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sanek maloi
Кстати, Мак на фотках подздулся (слез со всякой дряни надеюсь), может реально хочет вернуться в мма и спорт по жизни.) Если снова сможет зажечь, будет круто. Бокс затух среди громких боёв, Фура после Нгану уйдет в заплыв, теперь Усик вс Фуря долго ждать.(Конор, если захочет может теперь зажечь, как всегда жду простого сантехника, проснувшегося на шелковых перинах гопника в Ирландии, а теперь миллионера. Жду возвращения ирландца)))
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SGambler
Да дайте уже Чендлеру этот бой, мне уже жалко его. Чел столько готовился, тратился, а этот все время его подводит.
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