Конор Макгрегор: «Планирую вернуться в апреле. UFC хочет бой с Чендлером»

Конор Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Планирую вернуться в апреле. Я бы хотел раньше, но если быть честным и реалистичным перед моими поклонниками, то мне нужно потренироваться и привести себя в форму. Это можно сделать к апрелю.

Мне не дают зарабатывать на жизнь почти три года. Понимаете? Я пережил через многое. Просто сообщите мне дату боя.

Готов драться с любым. Но похоже, что UFC хочет поединок с Чендлером. Мне все равно, я не буду отказываться», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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