Александр Усик: «Хотел бы я тоже подраться с бойцом ММА? А почему нет? Эй, Конор, ты где?»

Александр Усик назвал имя желаемого соперника из MMA.

«Хотел бы я тоже провести бой против бойца ММА? А почему нет? Можно! Эй, Конор, ты где?

Как прошел бы наш поединок? Потрясающе», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

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