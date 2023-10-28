Александр Усик: «Хотел бы я тоже подраться с бойцом ММА? А почему нет? Эй, Конор, ты где?»

Теги UFC MMA Александр Усик Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал имя желаемого соперника из MMA.

«Хотел бы я тоже провести бой против бойца ММА? А почему нет? Можно! Эй, Конор, ты где?

Как прошел бы наш поединок? Потрясающе», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

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3 комментария

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Лютый альбинос
А под Артёмовском или Авдеевкой ты бы не хотел подраться? А то так активно других призывал на фронт идти, как и Кличко, кстати, патриоты "свободной Украины", блин.
+8
-3
+5
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Лилу Мира
А почему конор с его 80 кг , сразу уже Сехудо зови
+3
0
+3
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Дмитрий Пасечник
Походу его аж потряхивает, что бабло и внимание мимо него проходят. На бой кто только неприехал. И Роналдо и Еминем, Пакьяо вроде тоже
+4
-2
+2
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