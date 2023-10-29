Фрэнсис Нганну: «Чем удивлен? Поражением. Фьюри мог бы сказать, что я выиграл бой»

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну признался, что удивлен поражением в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Что меня удивило в поединке с Фьюри? Тот факт, что я не победил… Если быть честным, то он мог бы сказать, что я выиграл бой. Ведь так и есть, в этом нет никаких сомнений.

Еще до того, как попасть сюда, я знал, что не выиграю решением судей. Потому что я «новенький в доме». Существует иерархия бизнеса и нужно многое сделать, чтобы ее разрушить. Что есть, то есть», – заявил экс чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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7 комментариев

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dreamstep
Удивительно как Нганну все 10 раундов выдежал, 30 минут боя. В ММА держалки и на 15 минут не хватало. Видимо серъезно подготовился, максимально, не просто за чеком вышел.
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ML26
Ответ dreamstep
Удивительно как Нганну все 10 раундов выдежал, 30 минут боя. В ММА держалки и на 15 минут не хватало. Видимо серъезно подготовился, максимально, не просто за чеком вышел.
В ММА абсолютно другие нагрузки. В боксе, если ты устал, то можешь взять передышку на 2 раунда, бить джебы и восстанавливаться (это к тяжелому весу относится). В ММА тебе и пару минут никто не даст, если соперник полон сил
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Фьюри на себя не был похож.. такого Фьюри усик перебьет
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skytent1
Ну я не знаю, ну сколько Нганну занимался боксом , везде пишут что он в 26 лет приехал во Францию чтобы начать заниматься боксом но тренер отправил его в ММА. и тут он выходит против непобедимого чемпиона в этом виде спорта и почти побеждает его. попахивает постановой. ну невозможно начать в 26 лет заниматься и потом выйти и вынести чемпиона который всю жизнь этим занимается...
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Ват-сон
Интервью с Нгану после боя (перевод) (удивил, если честно, и здесь. на редкость адекватный товарищ))) ) https://www.youtube.com/watch?v=No6PyTrpDBY
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ST-L
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Фьюри на себя не был похож.. такого Фьюри усик перебьет
если Усика Фьюри уложит, то эксперты снова начнут строить теории и переобуваться)))
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NHNF
Ответ dreamstep
Удивительно как Нганну все 10 раундов выдежал, 30 минут боя. В ММА держалки и на 15 минут не хватало. Видимо серъезно подготовился, максимально, не просто за чеком вышел.
Да он, собственно, со 2 раунда на рыбу, которую из воды вытащили, был похож.
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