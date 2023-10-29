Фрэнсис Нганну: «Чем удивлен? Поражением. Фьюри мог бы сказать, что я выиграл бой»

Фрэнсис Нганну признался, что удивлен поражением в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Что меня удивило в поединке с Фьюри? Тот факт, что я не победил… Если быть честным, то он мог бы сказать, что я выиграл бой. Ведь так и есть, в этом нет никаких сомнений.

Еще до того, как попасть сюда, я знал, что не выиграю решением судей. Потому что я «новенький в доме». Существует иерархия бизнеса и нужно многое сделать, чтобы ее разрушить. Что есть, то есть», – заявил экс чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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