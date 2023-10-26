Фьюри выложил фото с открытой тренировки перед боем с Нганну: «Сообщите всем, что Цыганский король прибыл»
Тайсон Фьюри выложил в соцсетях фото с тренировки перед боем с Нганну.
«Открытая тренировка на арене «Kingdom». Сообщите всем, что Цыганский король прибыл и моя сцена готова», – подписал публикацию чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри.
Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.
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