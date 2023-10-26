Фьюри выложил фото с открытой тренировки перед боем с Нганну: «Сообщите всем, что Цыганский король прибыл»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри выложил в соцсетях фото с тренировки перед боем с Нганну.

«Открытая тренировка на арене «Kingdom». Сообщите всем, что Цыганский король прибыл и моя сцена готова», – подписал публикацию чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

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4 комментария

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Grateskdurun
Ответ Фома Гордеев
видели кэфы на победу Фьюри? 1.08)) не помню таких низких цифр вообще
Какая же сказка будет когда унга бунга вырубит этого переростка и отправит его в депрессивный покой, где он после размышлений наконец то справится со своей депрессией. мечта.
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RAMIK
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Ничего себе команда у него и это ведь еще нужно всем заплатить. Интересно какой процент он отчисляет на содержание всей команды и подготовку в лагере.
не более 10
+1
0
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Фома Гордеев
видели кэфы на победу Фьюри? 1.08)) не помню таких низких цифр вообще
0
0
0
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kudashkinaa@icloud.com
Ничего себе команда у него и это ведь еще нужно всем заплатить. Интересно какой процент он отчисляет на содержание всей команды и подготовку в лагере.
0
0
0
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