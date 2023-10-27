Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»
Тайсон Фьюри сравнил себя с Новаком Джоковичем перед боем с Фрэнсисом Нганну.
«Я сделаю это красиво и быстро. Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 28 октября подерется с Фрэнсисом Нганну.
Стрикленд – о бое Фьюри и Нганну: «Фрэнсис уничтожил бы Тайсона в реальной драке»
но боюсь, что будут игры в кошки-мышки и затянется это все на много раундов.