Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри сравнил себя с Новаком Джоковичем перед боем с Фрэнсисом Нганну.

«Я сделаю это красиво и быстро. Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 28 октября подерется с Фрэнсисом Нганну.

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6 комментариев

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Иван Голенков
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+12
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+12
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Ват-сон
чудес не бывает, но я за Нгану)) вот будет переполох в единоборствах, если вдруг такое случится
+7
-3
+4
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DonaldBrashear 2.0
очень надеюсь, что Фьюри исполнил свое обещания и уложит спать за один раунд, было бы красиво.

но боюсь, что будут игры в кошки-мышки и затянется это все на много раундов.
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Ват-сон
А вообще... а вообще, если Фьюри смог бы раундов 8 только уклоняться и дать Нгану вымахаться до полусмерти чтобы тот сам от продолжения отказался (ну, или уложить его потом), тоже было бы норм
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0
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jwbmwbqvih
По ходу на половину боя,минимум.
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Демедрол
Ответ Иван Голенков
Если кому интересно, трансляция будет на Спорт3
во сколько?
0
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