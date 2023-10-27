Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»

Тайсон Фьюри сравнил себя с Новаком Джоковичем перед боем с Фрэнсисом Нганну.

«Я сделаю это красиво и быстро. Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 28 октября подерется с .

Стрикленд – о бое Фьюри и Нганну: «Фрэнсис уничтожил бы Тайсона в реальной драке»

Фьюри оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде