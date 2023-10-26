Отец Фьюри: «Тайсон – лучший тяжеловес последних 50 лет»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Джон Фьюри назвал сына Тайсона лучшим тяжеловесом последних десятилетий.

«В боксе никогда не знаешь заранее, это самая странная игра на свете. Но мы смотрим на Тайсона, лучшего тяжеловеса последних 50-60 лет.

Но против Нганну нужно быть на все 100% в фокусе, потому что у него есть только один инструмент – бомбы», – сказал отец Тайсона Фьюри Джон.

Фьюри выложил фото с открытой тренировки перед боем с Нганну: «Сообщите всем, что Цыганский король прибыл»

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6 комментариев

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Arty Novikoff
Отец Фьюри: «Тайсон – лучший тяжеловес последних 50 лет. Ну а моему баклану похудеть надо.»
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bel01
Надо все-таки уточнить, о каком Тайсоне идёт речь.
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Killmeporch
ну да конечно, и не было такого боксера как Хаглер или Холифилд. О чем он вообще говорит
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Просто Космос
А как вас хвалит папка?😺
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Dadado
Ответ Killmeporch
ну да конечно, и не было такого боксера как Хаглер или Холифилд. О чем он вообще говорит
Хаглер не тяжеловес.
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Kahn01
Ответ Killmeporch
ну да конечно, и не было такого боксера как Хаглер или Холифилд. О чем он вообще говорит
Хаглер? Речь идёт о тяжеловесах. Да и Холифилд здесь явно лишний. Разве что Форман, Али, Льюис
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