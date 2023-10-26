Отец Фьюри: «Тайсон – лучший тяжеловес последних 50 лет»

Джон Фьюри назвал сына Тайсона лучшим тяжеловесом последних десятилетий.

«В боксе никогда не знаешь заранее, это самая странная игра на свете. Но мы смотрим на Тайсона, лучшего тяжеловеса последних 50-60 лет.

Но против Нганну нужно быть на все 100% в фокусе, потому что у него есть только один инструмент – бомбы», – сказал отец Тайсона Фьюри Джон.

Фьюри выложил фото с открытой тренировки перед боем с Нганну: «Сообщите всем, что Цыганский король прибыл»