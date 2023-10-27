Фьюри оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок по правилам бокса между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
- Тайсон Фьюри – 125,96 кг;
- Фрэнсис Нганну – 123,42 кг.
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской Аравии
Взгляните на Джошуа и Деонтея. Да, они рельефные, но не перекачанные как Хищник. Плюс кардио, опыт и подготовка.
Идеальный план для Фьюри - дать поработать Нганну, заставить его вымахаться за несколько раундов, а затем избить как мешок. Потому что 99 процентов, что камерунец устанет к 4-5 раунду.
Ган его в стойке в одну калитку разбивал, тут совсем миссматч.
Фьюри может его за минуту удосрочить.