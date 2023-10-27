Фьюри оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок по правилам бокса между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

  • Тайсон Фьюри – 125,96 кг;
  • Фрэнсис Нганну – 123,42 кг.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской Аравии

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6 комментариев

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Ростислав Романенко
Тут надо понимать, что у Нганну гораздо больше мышечного рельефа.
Взгляните на Джошуа и Деонтея. Да, они рельефные, но не перекачанные как Хищник. Плюс кардио, опыт и подготовка.
Идеальный план для Фьюри - дать поработать Нганну, заставить его вымахаться за несколько раундов, а затем избить как мешок. Потому что 99 процентов, что камерунец устанет к 4-5 раунду.
+7
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Azamat Abdukadyroff
ну преимуществ много у Тайсона, он еще выше и опытнее
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Оскар Муравьёв
Разжирел Фьюри это не его боевой вес
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artcity
Два бизона
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Proper Chels
Ответ Ростислав Романенко
Тут надо понимать, что у Нганну гораздо больше мышечного рельефа. Взгляните на Джошуа и Деонтея. Да, они рельефные, но не перекачанные как Хищник. Плюс кардио, опыт и подготовка. Идеальный план для Фьюри - дать поработать Нганну, заставить его вымахаться за несколько раундов, а затем избить как мешок. Потому что 99 процентов, что камерунец устанет к 4-5 раунду.
Да какой план, Нганну посредственный ударник даже по меркам мма. Просто бьет, как поезд в перчатках мма.
Ган его в стойке в одну калитку разбивал, тут совсем миссматч.
Фьюри может его за минуту удосрочить.
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Софья Хороброва
Ответ Оскар Муравьёв
Разжирел Фьюри это не его боевой вес
жир в этом противостоянии будет на плюс, нганну из мма, он после 6-7 раунда умрет, тк его тело заточено на 3 взрывных раунда, плюс он супервысокий и 125 кг это не так много
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