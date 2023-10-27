Фьюри оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок по правилам бокса между чемпионом WBC в тяжелом весе и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Тайсон Фьюри – 125,96 кг;

Фрэнсис Нганну – 123,42 кг.

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