Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской Аравии
Чемпион WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну провели битву взглядов. Это случилось после пресс-конференции, в которой они участвовали перед поединком в Саудовской Аравии.
Бой Фьюри и Нганну по правилам бокса пройдет 28 октября в Эр-Рияде. Нганну дебютирует как боксер.
Нос у человека - сантиметров 6 в среднем у европеоида. . Отложите от переносицы вверх еще один нос. - получим точку на лбу между двумя залысинами примерно посередине. Если от этой точки еще вверх нос отложить
, то получим как раз макушку Фьюри.