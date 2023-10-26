Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской Аравии

Чемпион WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе провели битву взглядов. Это случилось после пресс-конференции, в которой они участвовали перед поединком в Саудовской Аравии.

Бой Фьюри и Нганну по правилам бокса пройдет 28 октября в Эр-Рияде. Нганну дебютирует как боксер.

Пять причин, почему у Нганну нет шансов против Фьюри