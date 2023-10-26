Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской Аравии

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну провели битву взглядов. Это случилось после пресс-конференции, в которой они участвовали перед поединком в Саудовской Аравии.

Бой Фьюри и Нганну по правилам бокса пройдет 28 октября в Эр-Рияде. Нганну дебютирует как боксер.

Пять причин, почему у Нганну нет шансов против Фьюри

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21 комментарий

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serhio_ramos_
Ответ Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
Мысленно сбрей шевелюру Нганну и посмотри ещё раз.
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Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
+21
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+9
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SGambler
Очень надеюсь что Фьюри показательно безжалостно уничтожит и покажет разницу между боксом и ммашным колхозом. Но боюсь что он будет играться с ним как с мышью, оставив у недалеких впечатление, что бой был более-менее конкурентным, чтобы сделать реванш и еще заработать. И нам еще раз придется наблюдать за этой ходячей унылостью как Нганну.
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Symba
"Чеманго, сын Мпингу, не боится демона леса!" - Эдгар Берроуз, "Тарзан")
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Вадим Сидоров
Ответ Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
Фьюри просто горбатый и сутулится)
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Вадим Сидоров
Фьюри не Уайлдер, а добрый боксёр. Поэтому убивать сразу не будет, растянет процесс, Нганну вымахается а потом ноу мас ("Хватит").
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Крыс Пол
Ответ serhio_ramos_
Мысленно сбрей шевелюру Нганну и посмотри ещё раз.
даже так никаких 13 см разницы нет и в помине. Достаточно посмотреть на линию глаз. У Махачева с Волком разница в 10 см более существенная на фото, чем здесь 13.
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Valera Ya
Ответ Крыс Пол
даже так никаких 13 см разницы нет и в помине. Достаточно посмотреть на линию глаз. У Махачева с Волком разница в 10 см более существенная на фото, чем здесь 13.
Он на каблуках стоит( туфли какие нибудь , судя по рубашке,плюс как по мне цыган всегда не много сутулится
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ serhio_ramos_
Мысленно сбрей шевелюру Нганну и посмотри ещё раз.
Ещё Тайсон сутулится, а Френсис выпрямился.
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Богдан
Ответ Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
Очень может быть, что второе. Глянул сейчас стердаун цыгана с Кличко, у которого рост 198 ( если верить гуглу ), так они практически одинаковы, Кличко даже повыше смотрится.
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Kurri
тупо решили бабок срубить с арабов два 🤡
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Denis Temerev
Ответ Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
да просто холодно в команде, че вы пристали
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Просто Космос
Ответ Крыс Пол
даже так никаких 13 см разницы нет и в помине. Достаточно посмотреть на линию глаз. У Махачева с Волком разница в 10 см более существенная на фото, чем здесь 13.
Ну вот и посмотрите. Нганну по линию бровей Тайсона. То есть верхнюю границу носа.
Нос у человека - сантиметров 6 в среднем у европеоида. . Отложите от переносицы вверх еще один нос. - получим точку на лбу между двумя залысинами примерно посередине. Если от этой точки еще вверх нос отложить
, то получим как раз макушку Фьюри.
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berzerker
Ответ Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
Нганну на каблуках просто
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skytent1
Фьюри сутулый постоянно и таких людей полно, когда рост измеряют надо прижаться к планке и тогда выпрямляешься полностью, а в повседневности он наверно ровно 2 метра как на этом фото
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Иван Голенков
Если кому интересно, трансляция будет на Спорт3
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Эван Бакстер
Джон Фьюри 🔥
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Symba
Ответ Богдан
Очень может быть, что второе. Глянул сейчас стердаун цыгана с Кличко, у которого рост 198 ( если верить гуглу ), так они практически одинаковы, Кличко даже повыше смотрится.
С Джейсоном Момоа видео есть, тоже разница неожиданно небольшая.
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Montreal
Все таки френсис паровозик который смог . Ушел из самого элитного и конкурентного промоушена . Теперь он заработает то что заслужил.
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Комнатный Герой💪
Ответ Крыс Пол
Чет не видно здесь 13 см разницы в росте. Либо у Нганну рост занижен, либо у Фьюри нет никаких 206 см.
Это не имеет значения сынок)) Выше не значит сильнее
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Мяти
Приятного аппетита, дядя Тайсон.
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