Победителю боя Фьюри – Нганну вручат специальный пояс от WBC

Теги WBC Мохаммед Али Майк Тайсон Хосе Сулейман Джо Фрейзер Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

WBC подготовил специальный пояс к бою Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Пояс называется «Чемпион Эр-Рияда» и будет вручен победителю боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Фотографии бойцов изображены на поясе вместе с Хосе Сулейманом, Джо Фрейзером, Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.

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6 комментариев

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Weim
В фильме «Что здесь делает Нганну?»)))
+10
0
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Вася Енотов
Написали бы "Тайсону Фьюри вручат пояс.......")
+4
0
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mario-romario
Ответ Weim
В фильме «Что здесь делает Нганну?»)))
Помогает рубить бабосики 😀
+4
-1
+3
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Andrew Chepaylo
Цирк...
+1
0
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Просто Космос
Чемпионат рентв
0
0
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