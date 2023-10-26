Победителю боя Фьюри – Нганну вручат специальный пояс от WBC
WBC подготовил специальный пояс к бою Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
Пояс называется «Чемпион Эр-Рияда» и будет вручен победителю боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.
Фотографии бойцов изображены на поясе вместе с Хосе Сулейманом, Джо Фрейзером, Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.
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