WBC подготовил специальный пояс к бою Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Пояс называется «Чемпион Эр-Рияда» и будет вручен победителю боксерского поединка между и , который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Фотографии бойцов изображены на поясе вместе с Хосе Сулейманом, , и .

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